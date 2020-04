Apple est-il en train de perdre face à Samsung et Google ?

Entre les deux géants que sont Apple et Samsung, une véritable guerre est en place depuis plusieurs années, qui n’a fait que s’amplifier. Tous deux veulent avoir le meilleur smartphone, la plus grande innovation, le plus beau design, bref, une guerre sans fin.

Chaque année, à l’occasion du Mobile World Congress qui s’est déroulé fin février à Barcelone, la GSM Association décerne plusieurs récompenses aux meilleurs acteurs dans le monde de la téléphonie mobile. Samsung a reçu pas moins de cinq récompenses dans différentes catégories durant ces Global Mobile Awards, une consécration pour la marque sud-coréenne. Samsung reçoit ainsi les titres suivant : meilleur appareil électronique grand public, meilleur fabricant, meilleure avancée technologique, meilleure infrastructure, et pour finir, le titre le plus important, celui du meilleur smartphone de l’année pour la deuxième fois consécutive.

Vendu à plus de 35 millions d’exemplaires en 2012, le Galaxy S3 est l’appareil le plus vendu dans l’histoire de Samsung et permet à la marque de s’affirmer en tant que leader mondial de la téléphonie mobile. Apple peux toujours se vanter d’avoir réalisé de meilleures ventes au quatrième trimestre 2012 avec près de 27,4 millions d’iPhone 5 vendus contre seulement 15,4 millions de Galaxy S3.

À noter que plusieurs autres constructeurs ont également obtenu des récompenses. Ainsi le prix de la meilleure tablette de l’année a été attribué à Google et Asus pour la Nexus 7. Cette tablette a pu compter sur un prix attractif, sous la barre des 200 €, pour séduire son public. Une fois encore, Apple a réalisé des chiffres bien plus convaincants en terme de volumes de ventes avec près de 10 millions d’iPad Mini écoulés contre à peine 5 millions de Nexus 7.

Ces Global Mobile Awards prouvent à nouveau, que ce n’est pas toujours les plus populaires qui gagnent.